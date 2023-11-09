نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش يعتبر إحياء اتفاق صفقة نقل الحبوب في البحر الأسود أمرا صعبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة اليوم الأربعاء، إنه سيكون من الصعب إحياء اتفاق نقل الحبوب.

وقال غوتيريش: "نحن نواصل بذل الجهود، ولكن سيكون من الصعب القيام بذلك".

وأضاف أنه سيكون من المثالي أن يتفق طرفا النزاع في مرحلة معينة على السماح بحرية الملاحة في البحر الأسود لكلا الجانبين، لكن هنا ربما أتمنى الكثير".

وفي وقت سابق قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن البيت الأبيض لا يزيل الحواجز أمام استئناف صفقة الحبوب.

وفي 12 سبتمبر الماضي، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن صفقة الحبوب "معلقة" حاليا ولا يوجد أي تحرك بشأنها.