نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوداني لترودو: موقفنا راسخ من نضال الشعب الفلسطيني وحقه بالعيش بكرامة على أرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني موقف بلاده الراسخ من القضية ونضال شعب فلسطين وحقه بالعيش بكرامة على أرضه وإدانة استمرار "العدوان" ضد غزة واستهداف المدنيين واستباحة دمائهم.

وجاءت تصريحات السوداني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، مساء اليوم الأربعاء، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتداول بشأن تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيها.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء "أكد السوداني خلال الاتصال، موقف العراق الراسخ والواضح من القضية الفسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في حقه بالعيش بكرامة على أرضه، وكذلك إدانة استمرار العدوان ضد غزة واستهدافه المدنيين واستباحة دماء الأطفال والنساء، وتشديد الحصار عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء".

"ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تحرك الدول الكبرى والمؤثرة، لحماية القانون الدولى الذي خرقته سلطات الاحتلال، ولم تلتزم بالشرعية الدولية." حسب البيان.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي حرص بلاده على العمل من أجل إيجاد هُدنة إنسانية في غزة، يُمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما أعرب عن تطلع كندا للعمل مع العراق، لتحقيق التهدئة وإيجاد مخارج سريعة للأزمة.