نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تل أبيب: الموساد يحبط هجوما لـ"حزب الله" ضد أهداف إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحباط هجوم لحزب الله اللبناني ضد أهداف مرتبطة بإسرائيل والجالية اليهودية على الأراضي البرازيلية وبتوجيهات وتمويل إيراني.

وقال بيان مكتب نتنياهو اليوم الأربعاء، إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ساعد وبالتعاون مع وكالات المخابرات البرازيلية والشركاء الدوليين، في إحباط هجوم على الأراضي البرازيلية خطّط له "حزب الله" اللبناني، بأمر وتمويل من جانب إيران.

وأضاف البيان: "أحبطت أجهزة الأمن البرازيلية، بالتعاون مع الموساد والشركاء في المجتمع الأمني ​​الإسرائيلي، بالإضافة إلى وكالات الأمن وإنفاذ القانون الدولية الأخرى، هجوما إرهابيا في البرازيل خطط له تنظيم حزب الله الإرهابي بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني".

ولفت البيان إلى أن المخطط كانت تقوم عليه "شبكة واسعة النطاق تعمل في بلدان أخرى".

وأعرب مكتب رئيس الوزراء، بالنيابة عن الموساد، عن امتنانه لأجهزة الأمن البرازيلية "لإلقاء القبض على أعضاء خلية إرهابية يقودها حزب الله بهدف تنفيذ هجمات على أهداف في البرازيل مرتبطة بإسرائيل واليهود".

يشار إلى أنه في وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في ساو باولو وولاية ميناس جرايس، تم خلالها بالفعل اعتقال شخصين، وبحسب تقارير إعلامية، فإن الإرهابيين المزعومين مرتبطان بـ"حزب الله" اللبناني وكانا يخططان لشن هجمات إرهابية ضد المجتمعات اليهودية.