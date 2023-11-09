نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يبدأ في تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول مبادرة لتوثيق برتوكول التعاون بين اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ووزارة الشباب والرياضة المصرية تواصل الدكتور صبحى حسنين المستشار العام لاتحاد الكيانات المصرية في أوروبا مع الأستاذ مصطفى رجب رئيس الاتحاد وأبلغه بتفاصيل البعثة المصرية للقوى البدنية برئاسة الدكتورة غادة عبدالحميد التى ستشارك فى بطولة العالم بمدينة منشستر.

وعلى الفور تم التنسيق مع مندوب الاتحاد فى منشستر الاستاذ ربيع النحاس الذى استقبلهم بالمطار تولى تنظيم مراسم نقلهم من المطار لمكان اوتيل الاقامة.

وقام وفد من الاتحاد بزيارة البعثة فى اليوم الختامى للبطولة وقضاء اليوم معهم وحضور المسابقة مما رفع من معنوايات البعثة وقد فاز ابطال مصر بتلاثة مدليات ذهبية محمود العدوى فى وزن ١٠٠ ك وامير محمد فى وزن ١١٠ ك وفى الوزن الثقيل ١٤٠ك فاز البطل حامد خلاف بالمدلية الذهبية وكابتن داليا مبروك في أول مشاركة دولية لها بالمركز الخامس.

وودع أعضاء الاتحاد بعثة القوة البدنية فى مطار مانشستر فى طريق العودة إلى ارض الوطن بعد ان حققوا هذه النتائج المشرفة، وقدم اعضاء البعثة جزيل الشكر لأعضاء اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة