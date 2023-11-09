نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قمة عربية في الرياض من أجل التوصل لاتفاق بشأن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القمة العربية، قمة عربية، تعقدها السعودية، حيث تقول إنها ستستضيف قمتين عربية وإسلامية لبحث الصراع في غزة، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء أن المملكة ستستضيف قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الاستثمار السعودي، في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة "سنرى هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة السعودية تعقد قمة عربية طارئة في الرياض".

قمة إسلامية في الرياض من أجل غزة

وأضاف الوزير السعودي "خلال أيام قليلة ستشهدون عقد السعودية قمة إسلامية".

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وقال الفالح أيضا إن السعودية ستعقد قمة مع الدول الأفريقية، دون أن يحدد موعدا.

وأضاف "على المدى القصير، سيكون الهدف من عقد هذه القمم الثلاث والتجمعات الأخرى تحت قيادة السعودية هو الدفع نحو حل سلمي للصراع".

‬‬‬وأفاد موقع اعتماد أونلاين الإخباري بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى السعودية يوم الأحد لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، وهي أول زيارة لرئيس إيراني منذ أنهت طهران والرياض عداء دام سنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين في مارس آذار.

‭‭‭ ‬‬‬غير أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قالت فيه إن القمة مع الدول الأفريقية، التي كان مقررا لها مطلع الأسبوع المقبل، ستتأجل من أجل التركيز على القمتين الأخريين.

أول مشاركة للرئيس الإيراني في قمة إسلامية

وفي ذات سياق الجهود الدبلوماسية التي تشارك فيها الرياض من أجل تخفيف حدة الصراع المستمر، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد قمة طارئة الأحد في السعودية، بناء على دعوة منها بصفتها رئيسة القمة الحالية.

وحسب مصادر إعلامية، سيتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى السعودية لحضور قمة منظمة التعاون

الإسلامي.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس إيراني منذ أنهت طهران والرياض عداء دام سنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين في مارس.

وحسب خالد الفالح، فإنه "على المدى القصير، سيكون الهدف من عقد هذه القمم الثلاث والتجمعات الأخرى تحت قيادة السعودية هو الدفع نحو حل سلمي للصراع".

هدنة إنسانية في غزة برعاية مصرية

وتواصل مصر جهودها لوقف النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات، حيث وافقت على نشر فريق أممي لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات لغزة سيتخذ من مدينة العريش القريبة من رفح مقرًا له. وأكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل حل أزمة غزة والعنف المتصاعد في القطاع وتوصيل المساعدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي والبيت الأبيض، الأربعاء، عن السماح بهدن إنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، لكن سيسمح بهدن إنسانية في أوقات محددة، للسماح للمدنيين بالتحرك جنوبًا”.

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