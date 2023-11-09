نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس دولة الإمارات يصف بوتين بـ "الصديق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقه، كما أبدى رغبته في زيارة روسيا الاتحادية ومشاهدة الأماكن التاريخية لدى المسلمين.

هذا ما نقله النائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي دامير مخيتدينوف، الذي شارك، في منتدى دولي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وحضره الشيخ محمد بن زايد.

وذكر المفتي متحدثا عن لقائه مع محمد بن زايد: "قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في محادثة معي، إنه يكن احتراما كبيرا لرئيس بلادنا فلاديمير بوتين، ويعتبره صديقا له.

ونقل المفتي عن محمد بن زايد قوله: لقد صدمت من حجم الدعم الذي يقدمه الرئيس بوتين لبناء المساجد، وصيانة البنية التحتية الإسلامية.

قال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقه، كما أبدى رغبته في زيارة روسيا الاتحادية ومشاهدة الأماكن التاريخية لدى المسلمين.

هذا ما نقله النائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي دامير مخيتدينوف، الذي شارك، في منتدى دولي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وحضره الشيخ محمد بن زايد.

وذكر المفتي متحدثا عن لقائه مع محمد بن زايد: "قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في محادثة معي، إنه يكن احتراما كبيرا لرئيس بلادنا فلاديمير بوتين، ويعتبره صديقا له.

ونقل المفتي عن محمد بن زايد قوله: لقد صدمت من حجم الدعم الذي يقدمه الرئيس بوتين لبناء المساجد، وصيانة البنية التحتية الإسلامية.