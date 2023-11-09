العالم اليوم - ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي.. وفيديو يرصد "أنفاق حماس"

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي.. وفيديو يرصد "أنفاق حماس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معارك قطاع غزة وإصابة 5 آخرين بجراح، وأوضح بيان الجيش أن قواته تعمل حاليا على كشف وتدمير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، بما في ذلك الأنفاق.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن القوات الإسرائيلية اكتشفت مخزونات من المياه والأكسجين داخل الأنفاق ما يشير إلى استعدادات حماس للبقاء لفترات طويلة تحت الأرض.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه تم تدمير 130 مدخلا للأنفاق منذ بداية الحرب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن "حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة".

وأضاف أن جنودا من سلاح المهندسين يستخدمون عبوات ناسفة لتدمير شبكة الأنفاق التي بنتها حماس وتمتد لمئات الكيلومترات تحت القطاع.

وتتهم إسرائيل حماس بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في غزة، قائلة إنها تستخدم سكان القطاع دروعا بشرية وتخفي مراكز الأسلحة والعمليات في المناطق السكنية.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون في غزة إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، 40 بالمئة منهم من الأطفال، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، منذ 7 أكتوبر.