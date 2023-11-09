العالم اليوم - "مجموعة الإمارات" تحقق أرباحا قياسية في النصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - سجلت مجموعة الإمارات أرباحا قياسية في النصف الأول من العام المالي 2023-2024 بقيمة بلغت 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 138 بالمئة عن الأرباح القياسية التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على السفر الدولي.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 20 بالمئة في العام المالي الحالي 2023-2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار). وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن أرباح النصف الأول من العام المالي توازي تقريبا أرباح الشركة القياسية للعام الماضي بأكمله.

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