العالم اليوم - ديلي ميل: قائد لدى حماس يكشف تغيرا في خطة هجوم أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر ديلي ميل: قائد لدى حماس يكشف تغيرا في خطة هجوم أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 10:25 صباحاً - قال قائد عسكري كبير في حركة حماس إن الخطة الأولية لهجوم 7 أكتوبر كانت قتل جنود إسرائيليين واحتجاز بعض الجنود كرهائن، لكن "الخطة تغيرت في اللحظة الأخيرة".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقابلة حصرية قالت إنها مع قائد كتيبة مكونة من 400 مقاتل لدى حماس، قدم نفسه على أنه أحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر وقال "إنهم لم يتوقعوا أن تسير الأمور على هذا النحو".

وبحسب الصحيفة، أضاف أن الخطة كانت "أخذ عدد قليل من الرهائن العسكريين مقابل أسرى حماس لدى إسرائيل".

واتهم القائد، الذي يحمل الاسم الرمزي أبو محمد، قادة حماس العسكريين في غزة بأنهم معزولون فعلياً عن القيادة السياسية.

وأضاف: "احتجاز 250 رهينة لم يكن مخططا له، إنهم مدنيون، كانت خطتنا هي أخذ عدد قليل من الرهائن العسكريين".

وتابع: "كانت قيادتنا تتحدث إلى مقاتليها الشباب قائلة اذهبوا افعلوا ما تريدون، خذوا ما تريدون، كما ترون وتشاهدون لقد قتلنا الأطفال".

وتابع القيادي، بحسب الصحيفة: "نحن لا نعرف ما هو الاتجاه الذي يجب أن أن نسلكه بعد الآن، لقد دمرونا".