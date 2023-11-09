العالم اليوم - خطط قتالية وأنفاق.. أسرار حماس في الموقع رقم 17 بيد إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر خطط قتالية وأنفاق.. أسرار حماس في الموقع رقم 17 بيد إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 10:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن قوات لواء مشاة ناحال استولت على معقل لحماس، المعروف باسم الموقع رقم 17، في غرب جباليا بعد 10 ساعات من القتال.

وأضاف الجيش إن الجنود اشتبكوا مع نشطاء حركتي حماس والجهاد في المعقل، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف الجيش أن القوات عثرت على العديد من الأسلحة وكشفت ممرات الأنفاق، بما في ذلك نفق يقع بجوار روضة أطفال يؤدي إلى "طريق واسع تحت الأرض".

وتابع الجيش الإسرائيلي أن القوات عثرت أيضا على خطط قتالية "مهمة" لحماس في الموقع.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي على الفور معلومات عن الخسائر في صفوفه.

وتدك إسرائيل غزة ردا على هجوم شنه مقاتلو حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وقتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون واحتجزوا نحو 240 رهينة وفقا للإحصاء الإسرائيلي.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون في غزة إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، 40 بالمئة منهم من الأطفال، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، منذ 7 أكتوبر.