العالم اليوم - السعودية ستوقع اتفاقيات بملياري ريال مع دول أفريقية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 10:25 صباحاً - صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الخميس، بأن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) مع دول أفريقية.

وقال الجدعان في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالرياض إن المملكة تعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السعودية ستوقع اتفاقيات بملياري ريال مع دول أفريقية .. في رعاية الله وحفظة