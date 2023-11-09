العالم اليوم - أسهم أوروبا تفتح على استقرار وسط ترقب لمسار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 11:23 صباحاً - استهلت الأسهم الأوروبية تداولات، الخميس، على استقرار بعد أن قلصت مواقف صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي تفاؤل السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون مرة أخرى تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

ويترقب المستثمرون تصريحات باول عند الساعة 1900 بتوقيت غرينتش بعد أن أحجم عن التعليق على السياسة النقدية أمس الأربعاء.

وأشار صناع سياسة بالبنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إلى أن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم وأن الشركات والحكومات بحاجة إلى التعاون لتجنب المزيد من تشديد السياسة.

وصعد سهم أسترازينيكا 1.6 بالمئة بعدما عززت توقعاتها للأرباح السنوية وأعلنت عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثالث.

وقفز سهم شنايدر إلكتريك 5.8 بالمئة بعد الكشف عن نظرة الشركة المستقبلية طويلة المدى.

ونزل سهم فلاتر 8.3 بالمئة بعدما توقعت أكبر شركة في العالم للمراهنات عبر الإنترنت أن تأتي أرباح العام ككل عند الحد الأدنى من نطاق توقعاتها السابقة، الأمر الذي قاد بدوره إلى هبوط قطاع السفر والترفيه 2.2 بالمئة.