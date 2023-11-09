العالم اليوم - صندوق رؤية التابع لـ"سوفت بنك" يتكبد خسائر بـ1.7 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - تكبد صندوق "رؤية" التابع لمجموعة "سوفت بنك" خسائر كبيرة بنهاية الربع الثاني من العام المالي، وذلك بعد انخفاض قيمة أسهم شركة "وي وورك" الأميركية.

وبلغت خسائر صندوق "رؤية" 258.9 مليار ين ياباني (1.7 مليار دولار) بنهاية الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب عملية شطب أسهم مجموعة "وي وورك" الأميركية بعد أن تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس، الثلاثاء.

شركة "وي وورك" هي شركة مختصة في مجال تأجير أماكن العمل المشترك الناشئة في الولايات المتحدة.

وكان الصندوق قد تكبد خسائر أكبر خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، بقيمة تجاوزت تريليون ين ياباني، إلا أن استمرار الخسائر يطعن في إعلان "سوفت بنك" بأن المرحلة الأسوأ قد مرت وانتهت على صندوق "رؤية".

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، قال أحد كبار المحللين في شركة " Iwai Cosmo Securities Co."، تومواكي كاواساكي، إن التفاؤل حول أداء الصندوق أصبح أمرا صعبا في ظل حالة عدم اليقين حول تطور الأوضاع في المستقبل القريب لمجموعة "سوفت بنك" بشكل عام.

وأوضح أن الأنظار حاليا تلقي بتركيزها على ما إذا كانت مجموعة "سوفت بنك" ستضخ استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي أم لا.

وفي منتصف أغسطس الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن شركة "سوفت بنك غروب" تجري محادثات للاستحواذ على حصة صندوق "فيجن فاند1" البالغة 25 بالمئة في شركة "آرم ليمتد"، مما قد يحقق ربحا للمستثمرين الذين ينتظرون منذ سنوات للحصول على عوائد كبيرة.

و"فيجن فاند1" صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار تأسس في عام2017 أما "آرم ليمتد" فهي شركة متخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية.

والصندوق والشركة مملوكان لسوفت بنك غروب اليابانية.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي تستعد فيه سوفت بنك لإدراج مصمم الرقائق على المؤشر ناسداك الشهر المقبل بتقييم يتراوح بين 60 و70 مليار دولار.