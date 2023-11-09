نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|| أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة امتلاك إسرائيل قنبلة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، حقيقة امتلاك إسرائيل قنبلة نووية، بعد التصريح الأخير لوزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو، بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية بغزة.

وقال "الرقب"، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": "تصريح عميحاي إلياهو بشأن استخدام قنبلة نووية في قطاع غزة يثبت أن هذا يدور في كواليس هذه الحكومة المتطرفة كيف يتم استهداف الشعب الفلسطيني وغير مكترثين للحالة الإنسانية لما يهددون باستخدام قنبلة نووية دلالة أولًا أن إسرائيل تعترف ضمنيًا أنها تمتلك القنبلة النووية، وثانيا لا تكترث لحياة البشر والإنسان وهذا ليس التهديد الأول".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: "في نفس اليوم الذي تحدث فيه عميحاي إلياهو، تحدث أيضَا واحد أخر اسمه عميحاي فريدمان الحاخام في وحدة الناحل في جيش الاحتلال وقال لهم لا يوجد أبرياء في غزة وكل من هم في غزة تحت مرمى النيران، وآن الآوان لنبني وطننا القومي وطن إسرائيل الكبرى من النيل للفرات سنحتل غزة وسنحتل لبنان ونحتل دول أخرى كثيرة".

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن هناك محللين سياسيين ظهروا في أكثر من قناة فضائية متطرفة يطالبون بقتل كل الشعب الفلسطيني.

وتابع "الرقب": "أخطر ما تحدث عنه تسفيكا فوغل عضو الكنيست من حزب القوة اليهودية، أن كل الفلسطينيين هدف لا يوجد أبرياء في غزة يقصف الطيران من يريد امراة طفل شيخ لا مهم جميعهم بالنسبة لنا إرهابيين ويجب قتلهم وهذه رؤية تؤكد حجم التطرف تجاه الشعب الفلسطيني وهذا يعني أن لا أمل في العملية السياسية نحو مع الذين يحكمون دولة الاحتلال وفي ظل هذا التفكير الموجود لديهم وبالتأكيد هذا يحتاج موقف دولي على ما قاله بصراحة الوزير الإسرائيلي وغيرهم من المتطرفين داخل دولة الاحتلال".