العالم اليوم - أسعار المستهلكين في الصين تنكمش 0.2% خلال أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر أسعار المستهلكين في الصين تنكمش 0.2% خلال أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - انكمشت الأسعار في الصين بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، وهو ما يزيد على التوقعات بانكماشها بنسبة 0.1 بالمئة فقط.

وكانت أسعار المستهلكين سجلت استقرارا في سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفعت 0.1 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي.

وتشير عودة أسعار المستهلكين إلى الانكماش في أكتوبر إلى حاجة الصين إلى مزيد من التحفيز لدعم النمو في ظل تحديات ضعف الطلب التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات الصادرة، الخميس، أن أسعار المستهلكين انخفضت كذلك على أساس شهري وذلك بنسبة 0.1 بالمئة، مقابل توقعات باستقرارها، بعد أن ارتفعت 0.2 بالمئة في سبتمبر.

وفي أكتوبر الماضي، قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغ شينغ، في تقرير إن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي مع تفادي المخاطر المالية.

وذكر بان في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك إن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر "دقة وفاعلية" مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد.