العالم اليوم - 8 قتلى في اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - قتل 8 فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة في اقتحام للجيش الإسرائيلي، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، أن "حصيلة الشهداء في جنين 8، إضافة إلى 14 إصابة بينها حالات خطيرة".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بعمليات في جنين و"سيصدر بيانا بعد الانتهاء منها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.