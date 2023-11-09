العالم اليوم - كابريكورن إنرجي تؤجل تقديم عرض محدّث لعملياتها في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - قالت شركة كابريكورن إنرجي اليوم الخميس إنها ستؤجل تقديم العرض التفصيلي المحدّث لعملياتها في مصر المقرر في 30 نوفمبر، وتعتزم إعلان موعد جديد أوائل 2024 في ظل استمرار محادثاتها مع السلطات المصرية لتحسين الشروط هناك.

وتلتزم الشركة، التي تعمل على تنقيح استراتيجيتها للتركيز على أصولها المصرية بعد احتجاجين من المساهمين بشأن خطط اندماج، بدفع 575 مليون دولار للمساهمين هذا العام رغم تأخر سداد مدفوعات من مصر.

وقالت كابريكورن "يعزى هذا (التأجيل) إلى عدد من العوامل بينها استكمال العمل الفني والتجاري المطلوب لتقديم تحديث شامل ومفصل للمحفظة".

وأضافت "تواصل كابريكورن إجراء مناقشات بناءة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشريكنا في المشروع المشترك بشأن الأنشطة في عام 2024".

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول المصري رئيس كابريكورن، راندى نييلى، واستعرضا أنشطة الشركة فى مصر خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية خاصة وأن هناك احتمالات بترولية جيدة للبحث فى الطبقات العميقة التى حققت نجاحات لشركات أخرى فى المنطقة، كما بحثا الإنتاج من المصادر غير التقليدية من الغاز والزيت الصخري باستخدام تكنولوجيات متخصصة فى هذا المجال ، فضلا عن مشروعات حقن المياه لزيادة الضغط بالخزانات بهدف زيادة الانتاج.