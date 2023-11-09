العالم اليوم - إسرائيل تعاقب ضابطا "فر من موقعه وقت الهجوم"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، معاقبة أحد عناصرها بعد أن فر من موقعه عند تعرض جندية في حرس الحدود للطعن في القدس الشرقية، الإثنين.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الضابط الذي لم يذكر اسمه "ترك موقعه وتصرف بشكل مخالف تماما للأوامر والتعليمات وقت الهجوم".

وأضافت: "تم نقل الضابط بعد أن كشف التحقيق عن وجود فشل تأديبي وتشغيلي خطير، في الظروف المحيطة بمقتل الجندية في حرس الحدود روز إليشيفا لوبين (20 عاما)".

وتعرضت لوبين للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل المهاجم البالغ من العمر 16 عاما.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت إصابة المجندة، وفي وقت لاحق أعلنت وفاتها متأثرة بجروحها.

وبحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، دفنت لوبين الخميس في مقبرة بالقدس.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، الإثنين: "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية. قام حرس الحدود بتحييد الإرهابي بإطلاق النار".

وأضافت منفذ عملية الطعن "شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من حي العيساوية في القدس الشرقية".