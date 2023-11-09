نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الرياض للتحضير للقمة الطارئة السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، اجتماعهم للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها السبت المقبل بالرياض، بناء على طلب فلسطين والسعودية.

ويبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية -في تصريح- إن الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف زكي أن مشروع القرار الذي سيصدر في ختام القمة سيعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.