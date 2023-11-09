تحذير من تفشي الأمراض في قطاع غزة

تحذير من تفشي الأمراض في قطاع غزةحذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة، مع تصاعد العدوان الصهيوني الأمريكي الذي عطل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي.

وذكرت المنظمة في بيان لها، إن الوفيات والإصابات ارتفعت نتيجة تكثيف هجمات الاحتلال على غزة، وإن هذا الوضع يشكل خطرا على صحة الناس.

وشددت على أن "خطر انتشار الأمراض في غزة يزداد جراء تعطل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي وأن هذا الوضع مثير للقلق".

وأشارت إلى أن نقص الوقود أدى إلى إغلاق محطات تحلية المياه، وأن ذلك يدفع الناس إلى استهلاك المياه الملوثة ويزيد بشكل كبير من خطر انتشار الأمراض البكتيرية.

وشدد بيان المنظمة على ضرورة الوصول الفوري والسريع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية.

ويمنع جيش العدو الصهيوني الأمريكي منذ بدء العدوان دخول أي كمية من الوقود إلى غزة رغم التحذيرات التي تطلقها المستشفيات من كارثة إنسانية وصحية وشيكة، في ظل اقتراب نفاد المادة الحيوية بشكل كامل.