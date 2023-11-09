العالم اليوم - 2.2 مليار دولار أرباح "إعمار العقارية" في 9 أشهر.. نمو بـ42%

انتم الان تتابعون خبر 2.2 مليار دولار أرباح "إعمار العقارية" في 9 أشهر.. نمو بـ42% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - أعلنت إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق نتائج مالية قوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وذلك بفضل النمو المستدام الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق، إنه سجلت في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات بلغت 18.4 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار)، وبلغ صافي ربع الفترة 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، ما يعادل نموا نسبته 42 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى الأداء الثابت الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلا عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي.

وحققت إعمار، وهي إحدى أكبر الشركات العقارية بالإمارات، نموا في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بزيادة قدرها 29 بالمئة، حيث بلغت 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بأداء يتخطى بشكل كبير الأداء الذي سجلته في الفترة نفسها من العام 2022.

كما سجلت الشركة ارتفاعا في مبيعاتها العقارية بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم (8.5 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ومدعومة بمبيعات قوية شهدتها العقارات، بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية 69.5 مليار درهم (18.9 مليار دولار)، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

من جانبه، قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار: "نتائجنا هي شهادة على سعي إعمار الدائم نحو التميز والابتكار. فمع استمرار الازدهار في قطاع السياحة، وإطلاق معالم جديدة في دبي مول، والنهج الإيجابي في مبيعاتنا العقارية، ... وتحسن تصنيفنا الائتماني يعكس استثماراتنا الناجحة".

وأضاف: مع اقترابنا من نهاية العام، نجدد تركيزنا على كفاءاتنا التشغيلية وتوفير قيمة أكبر لعملائنا والمساهمين.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، أعلنت شركة إعمار للتطوير عن إيرادات بلغت 7.4 مليار درهم، وحققت أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 4.5 مليار درهم، وبنمو نسبته 36 بالمئة، على أساس سنوي.

وإلى جانب عمليات البيع الأخرى في الإمارات، سجلت إعمار للتطوير إجمالي إيرادات البناء للبيع في الإمارات بقيمة 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، ومدعومة بمبيعات العقارات المستمرة في الربع الثالث من 2023، ارتفع حجم المبيعات المتراكمة في الإمارات إلى 59.6 مليار درهم، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، ما يمثل نموا سنويا يزيد على 60 بالمئة، ومن المتوقع أن يعزز ذلك الإيرادات المستقبلية.