نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع عدد القتلى في الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها إلى 10 فلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع عدد القتلى في جنين ومخيمها إلى 10 قتلى، وسط اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في عدة مناطق هناك.

أعلنت مصادر طبية تابعة لحركة حماس، مقتل 10812 فلسطينيًا بينهم 4412 طفلًا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.