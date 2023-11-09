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جيش الاحتلال يقصف بلدات جنوبي لبنان وصافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل جراء انفجارات

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم اليوم الخميس بأن الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوبي لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي جراء سقوط قذائف الهاون.
وذكرت الشبكة أنه بحدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة كفركلا ومرج الخيام والحمامص وأطراف بلدة الخيام في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار دوت في  مستوطنات الشمال الإسرائيلي جراء سقوط قذائف هاون

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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