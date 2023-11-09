العالم اليوم - 106 ملايين دولار أرباح الأنصاري للخدمات المالية في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 106 ملايين دولار أرباح الأنصاري للخدمات المالية في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023، والربع الثالث من عام 2023، المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بـ 1.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نتيجة لزيادة الطلب بـ 10 بالمئة على جميع منتجات وخدمات المجموعة، والتي قابلها انخفاض في أعمال التحويلات المالية.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق، إن الربح الصافي قد تراجع بنسبة 9.4 بالمئة إلى 388 مليون درهم (حوالي 106 ملايين دولار)، للأشهر التسعة الأولى من 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومدفوعاً بشكل أساسي بالانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المستقبلة الرئيسية، وزيادة في النفقات العامة، والنفقات التي لم تقابلها الزيادة المخطط لها في الرسوم، والتي لا تزال في انتظار الموافقات التنظيمية.

وأوضح البيان: "شهد الدخل التشغيلي غير التحويلي في جميع القطاعات، باستثناء التحويلات المالية، زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك فقد شهدنا انخفاضاً بنسبة 5 بالمئة في الدخل التشغيلي من التحويلات المالية، نتيجة للتحديات المتعلقة بأسعار الصرف الموازية في البلدان المستقبلة الرئيسية، مثل الهند، ومصر، وباكستان".

كما شهد الدخل التشغيلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 863 مليون درهم (235 مليون دولار)، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو قوي بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي في إجمالي عدد المعاملات المنجزة، عبر مختلف حلول وخدمات المجموعة.

وشهدت المنتجات في جميع أنحاء الأعمال طفرة في الطلب، وخاصة قطاع أعمال الشركات، حيث سجلت الشركة نمواً في قيمة المعاملات بنسبة 22.5 بالمئة على أساس سنوي يصل إلى 79.2 مليار درهم، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة لتوسيع عروضها المؤسسية وتعزيز خدماتها، التي تلبي احتياجات الشركات. بالإضافة إلى ذلك يعزى النمو إلى الارتفاع الكبير في أعمال البطاقات مسبقة الدفع والمتعددة العملات، ونظام حماية الأجور.

وحافظت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية على تدفقات نقدية حر ة عند مستوى جيد، بلغ 407 ملايين درهم مدعومة بقدرة تحويل الدخل التشغيلي إلى تدفقات نقدية بلغت 93 بالمئة.

الأداء الفصلي

انخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 285 مليون درهم، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية، والذي قابله جزئياً نمو قوي في الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور، وغيرها من الخدمات.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 19.5 بالمئة، لتصل إلى 140 مليون درهم، بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، ونتيجة توسع شبكة المجموعة، والتكاليف المتزايدة، التي تشكل اتجاهاً سائداً على مستوى القطاع والهوامش المنخفضة في أعمال التحويلات المالية.

وانخفض الربح الصافي للأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 21.2 بالمئة، ليصل إلى 125 مليون درهم، بفعل ارتفاع رسوم الاستهلاك الناجم عن توسيع شبكة الفروع والانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المتلقية الرئيسية.

وأعلنت المجموعة عن حصولها على موافقة المساهمين على أول دفعة مرحلية مقترحة لتوزيعات الأرباح بقيمة 300 مليون درهم بسعر 4 فلوس للسهم الواحد، كما تم الإعلان عنه خلال الاكتتاب العام، على أن يتم صرف الدفعة الثانية في أبريل 2024.

الجدير بالذكر أن عائد توزيعات الأرباح الضمني يبلغ 7 بالمئة اعتباراً من سعر الإغلاق البالغ 1.15 درهم للسهم الواحد في 31 أكتوبر 2023 بناء على توزيعات الأرباح البالغة 600 مليون درهم.