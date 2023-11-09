العالم اليوم - إسرائيل تكشف سبب انفجار إيلات.. وتفاصيل ما حدث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - كشف الجيش الإسرائيلي، الخميس، تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيًا في مدينة ايلات". وأضاف: "تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق". وحذرت الشرطة الإسرائيلية من احتمال وقع حدث أمني كبير في المدينة. ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد. وكان الجيش الإسرائيلي قال هذا الشهر إنه نشر زوارق مسلحة بصواريخ في البحر الأحمر ضمن تعزيزاته العسكرية، وذلك غداة إعلان حركة الحوثي اليمنية شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتعهدها بتنفيذ المزيد.

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