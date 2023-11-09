العالم اليوم - الدولار يرتفع والأسواق تترقب تصريحات رئيس المركزي الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - صعد الدولار مقابل معظم أقرانه من العملات الرئيسية، الخميس، مع ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، بحثا عن مؤشرات على ما إذا كان سيتصدى لارتفاع سندات الخزانة الأميركية.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا 0.2 بالمئة عند 1.0688 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين بلغه الاثنين، عند 1.0765 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني النسبة نفسها إلى 1.2259 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 بالمئة إلى 105.67.

ويلقي باول كلمة في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام في أحدث معاملات 4.5294 بالمئة، متراجعا قليلا عن ذروة بلغها في منتصف أكتوبر وتجاوزت خمسة بالمئة.

وواجه الين أيضا ضغوطا مجددا الخميس، مع صعود الدولار 0.1 بالمئة إلى 151.12 ين، متجها صوب 151.73 بلغها الأسبوع الماضي، بعد تيسير بنك اليابان السياسة النقدية بأقل مما توقع المتعاملون.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6396 دولار، كما واجه الدولار الكندي ضغوطا وسجل 1.3787 مقابل الدولار، بينما تراجعت الكورونة النرويجية لفترة وجيزة إلى أدنى من 12 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياتها منذ مايو.