العالم اليوم - شركة "فوري" المصرية تعلق على أنباء تعرضها لهجوم سيبراني

انتم الان تتابعون خبر شركة "فوري" المصرية تعلق على أنباء تعرضها لهجوم سيبراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - نفت شركة "فوري" لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، الخميس، تعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

وكان مستخدمون قد تناولوا أنباء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأن الشركة تعرضت لهجوم سيبراني واختراق لحسابات العملاء وتسريب للبيانات.

وأكدت الشركة في بيان موجه للبورصة المصرية: "كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا، وأنه لا صحة لاي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي".

وأضافت شركة فوري، أنها "قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة، على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة، فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لاي اختراقات".

وأفادت الشركة بأنه "لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، كما تفيد بأنها تطبق أعلي معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية".