رئيس قبرص يطالب بممر بحري لدعم سكان قطاع غزة وسط القصف المستمر

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليديس، اليوم الخميس، في مؤتمر باريس للدعم الإنساني لغزة، حيث عرض المبادرة القبرصية بشأن ممر بحري لدعم السكان المدنيين وسط الصراع الدائر بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة قبرص في القاهرة، يهدف المؤتمر الذي يعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية إلى مناقشة قضايا مثل عودة إمدادات المياه وتوفير الوقود والكهرباء فضلًا عن تقديم المساعدات الإنسانية.

و صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أنه تم صياغة معايير المبادرة القبرصية بعد الاتصالات التي أجراها الرئيس خريستوذولييدس مع رؤساء مصر والأردن وإسرائيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي، بالإضافة إلى اتصالات وزير الخارجية مع السلطة الفلسطينية ووزير الخارجية الأردني ومسؤولين آخرين في الدول المجاورة.

وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إن الحكومة القبرصية أطلعت حكومات الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على بنود المبادرة القبرصية عبر ورقة غير رسمية.

كما أشار كومبوس في حديثه أمام لجنة برلمانية قبرصية، في وقت سابق، إلى أن المبادرة القبرصية لها “مزايا جدية”، مشددًا على ضرورة تأمين سلامة المساعدات الإنسانية أثناء نقلها من قبرص وخلال توزيعها على المدنيين في غزة.

وتوجه الرئيس القبرصي إلى العاصمة الفرنسية، الأربعاء، برفقة وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس ومديرة المكتب الدبلوماسي في الرئاسة ماريلينا راونا وثيساليا سالينا شامبوس مديرة الإدارة السياسية بوزارة الخارجية.

ويتوجه الرئيس خريستودوليديس بعد المؤتمر إلى أثينا لحضور المؤتمر الحكومي الأول بين قبرص واليونان.