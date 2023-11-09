نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد القتلى في غزة وانفجار جديد في إيلات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي يوم الخميس تفاصيل الانفجار العنيف الذي وقع في مدينة إيلات، دون أن تتماسك صافرات الإنذار، وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل لحظات أن طائرة مسيرة قامت بضرب مبنى مدني في مدينة إيلات.

وأضاف: "ما زلنا نحقق في تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث"،وحذرت الشرطة الإسرائيلية من احتمال حدوث حدث أمني كبير في المدينة ووفقًا لتقرير القناة 14 الإسرائيلية، يُعتقد أن الانفجار ناجم عن طائرة مسيرة انتحارية، ولم يُحدد مصدرها حتى الآن.

،في هذا الشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن نشر زوارق مسلحة بصواريخ في البحر الأحمر كجزء من تعزيزاته العسكرية. جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان حركة الحوثي اليمنية شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتعهدها بتنفيذ المزيد.

ارتفاع عدد القتلى في غزة وانفجار جديد في إيلات الإسرائيلية

ارتفاع حصيلة أعداد القتلى في قطاع غزة:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الخميس عن مقتل 10812 فلسطينيًا، بينهم 4412 طفلا، نتيجة للهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر، وكانت الوزارة قد أفادت يوم الأربعاء بأن العدد وصل إلى 10569 قتيلا، بينهم 4324 طفلا.

وأشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقتًا أو هدنة في قطاع غزة إلا بشرط الإفراج عن عدد من المحتجزين، مع التركيز على الأطفال والنساء والمسنين.

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ذكرت مصادر لمراسل شبكة "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل ليست مستعدة حاليًا لرفض فكرة إطلاق سراح "إنساني" للأسرى والأطفال الفلسطينيين في صفقة مرحلية. وأضافت المصادر أنه هناك مبادرات أوسع تُدرس حاليًا، ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج.

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وكانت إسرائيل قد شنت غارات على قطاع غزة ردًا على هجوم نفذه مقاتلو حماس عبر الحدود جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، معظمهم مدنيون، واحتجزوا نحو 240 رهينة وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.