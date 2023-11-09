العالم اليوم - مصر.. توقف تطبيق لخدمات الدفع الإلكتروني ومخاوف من اختراقه

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - توقفت خدمة تطبيق تابع لشركة "فوري" لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، وسط ‏مخاوف من اختراق التطبيق ومطالب بسرعة إلغاء الاشتراكات تحسبا للاستيلاء على البيانات الشخصية للعملاء.

وأعلنت شركة "فوري" في بيان رسمي "عدم وقوع أي هجوم أو اختراق لنظام الشركة المعلوماتي"، مؤكدة على أن "‏كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وخدماتها المقدمة إلكترونيا"، ومشيرة إلى عدم صحة ما أثير على منصات التواصل ‏الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

ويوضح الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري لموقع "دوت الخليج"، ما جرى خلال الساعات الأخيرة، قائلا:

تلقينا معلومات غير مؤكدة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بحدوث مشكلة في بعض خدماتنا المقدمة إلكترونيا، وعلى الفور اتخذنا العديد من الإجراءات لمعرفة مدى صحة تلك الأقاويل.

طوال ساعات الليل وحتى بداية الخميس جرى بحث كافة معاملات الشركة، من خلال تنفيذ بحث واختبارات عديدة عن طريق فريق الدعم الفني داخل شركتنا.

بعد الانتهاء من جميع الاختبارات تأكدنا من عدم وجود أي اختراق لبيانات العملاء المالية والبنكية، أو حدوث أزمة في التطبيقات التابعة للشركة.

لا نواجه أي مشكلة داخل الشركة، لكن هناك عطل مؤقت في أحد التطبيقات والموقع نظرا لضغط العملاء، حيث يشهد حركة كبيرة في الساعات الماضية بعد انتشار الشائعات.

عقب انتهاء موجة الدخول بكثافة على الموقع والتطبيق من العملاء، سيعودان للعمل ‏بصورة طبيعية وستنتهي الأزمة، ويمكن للجميع تنفيذ تعاملاتهم المادية بسلاسة.

وبحسب بيان الشركة التي تأسست عام 2008 من أجل تقديم خدمات التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، فإنها "تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية، للتصدي لأي محاولات لاختراقها".

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "فوري" أنها تلجأ لإجراء جديد حتى يطمئن العملاء، هو "التواصل مع شركة متخصصة من أجل مراجعة كافة الخوادم وأمن دفاعاتها الإلكترونية مرة ثانية، وإصدار بيانها المحايد بشأن الواقعة".

ويضيف صبري لموقع "دوت الخليج: "تم بالفعل التعاقد مع شركة متخصصة، بدأت عملها على مدار الساعات الماضية بدقة شديدة وبفريق من المتخصصين، وذللنا جميع العقبات أمامها حتى ‏يتسنى لها إتمام مهمتها على أكمل وجه".

وختم حديثه قائلا: "نعمل على قدم وساق مع الشركة حتى تتمكن من إصدار بيانها في أسرع وقت ممكن من أجل إيضاح الصورة أمام الجمهور، ونثق في قدرات ‏الشركة ‏على التصدي لأي اختراق".