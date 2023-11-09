العالم اليوم - وسط ترقب لكلمة رئيس الفيدرالي.. أسواق المنطقة باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر وسط ترقب لكلمة رئيس الفيدرالي.. أسواق المنطقة باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الخميس، في ظل ترقب المتعاملين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول لاستخلاص مزيد من الأدلة على المسار المحتمل لأسعار الفائدة.

واستشعرت الأسواق أن لهجة باول صارت أقل تشددا عقب تقرير المركزي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة مستقرة الأسبوع الماضي، لكنه لم يعلق على آفاق السياسة النقدية أو الاقتصاد في الولايات المتحدة في خطاب ألقاه أمس الأربعاء.

وسيدلي باول بتصريحات أخرى اليوم الخميس.

تحركات الأسهم

اختتم مؤشر السوق السعودي التعاملات منخفضا بنسبة 1.8 بالمئة إلى 10841 نقطة، متأثرا بهبوط سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 1.8 بالمئة وتراجع سهم شركة علم بالنسبة نفسها.

وفي باقي القطاعات، هوى سهم شركة مهارة للموارد البشرية 9.9 بالمئة، وهو أكبر هبوط في التداولات اليومية منذ أكثر من عام ونصف عام، عقب تسجيل تراجع حاد في الأرباح الفصلية.

وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي) إن سوق الأسهم السعودية عادت إلى الخسائر بعد تأرجح التداولات ليومين.

وأضاف: "يمكن أن تواصل السوق التأثر بتقلص مكاسب الشركات وتراجع أسعار النفط بالإضافة إلى تغيّر توقعات السياسة النقدية".

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.9 بالمئة إلى 3929 نقطة مدفوعا بتراجع سهم سالك لخدمات التعرفة المرورية 1.6 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي متراجعا 0.2 بالمئة إلى 9529 نقطة.

واقتربت أسعار خام برنت القياسي من 80 دولارا للبرميل اليوم الخميس مع تسبب مخاوف إزاء الطلب وتراجع قيمة العقود الآجلة بفعل مخاطر الحرب في موجة بيع على مدى الأسبوع المنصرم.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة إلى 9977 نقطة مع وجود معظم الأسهم المدرجة فيه في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 1.4 بالمئة إلى 24344 نقطة بدعم من قفزة لسهم البنك التجاري الدولي بلغت 4.1 بالمئة.