وزير خارجية بريطانيا: التحدى المباشر هو الاحتياجات الإنسانية لشعب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - أكد وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، اليوم /الخميس/ أن "التحدى المباشر هو الاحتياجات الإنسانية لشعب غزة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنظيره السعودى فيصل بن فرحان آل سعود فى الرياض لبحث الوضع فى غزة، وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وقال كليفرلى إن "الدعوات لوقف إطلاق النار فى غزة مفهومة، لكن ما ندركه أيضًا هو أن إسرائيل تتخذ إجراءات لضمان استقرارها وأمنها".

وأضاف: "بالطبع، نريد أن نرى حلاً لهذا الوضع الرهيب فى أسرع وقت ممكن".

وتأتى زيارة كليفرلى إلى السعودية بعد حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، حيث اتفق المجتمعون على الحاجة العاجلة لهدنات إنسانية لتسهيل دخول المساعدات التى توجد حاجة ماسّة إليها، وتسهيل حركة المدنيين، والإفراج عن الرهائن.

وأرسلت المملكة المتحدة معدات وأدوات حيوية ومساعدات منقذة للحياة لمساعدة المدنيين فى غزة، وزيادة قيمة المساعدات البريطانية المقدمة للأراضى الفلسطينية المحتلة بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني.