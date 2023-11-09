البيت الأبيض: الهدنة في غزة تستهدف توفير فرصة لفرار الأهالي من القتال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - أكد البيت الأبيض، أن هدنة غزة التي تم إقرارها، منذ قليل، لمدة 4 ساعات يوميا، تستهدف منح أهالي القطاع فرصة للفرار من القتال.

وأوضح البيت الأبيض أن إسرائيل أبلغت واشنطن، بأنه لن تكون هناك عمليات عسكرية، خلال فترة الهدنة، معتبرا أن هذا يعد 'خطوة في الاتجاه الصحيح'.

ممران إنسانيان لفرار أهالي غزة من القتال

وأوضح البيت الأبيض أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمح من خلالهما للسكان بالفرار من القتال في غزة، مؤكدا أنه 'يجب إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة'.

وأشار البيت الأبيض إلى سعيه إلى الوصول لمعدل دخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا، موضحا أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من احتمال منع حركة حماس للمدنيين من الفرار، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.