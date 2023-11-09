"المقاومة الإسلامية" بالعراق تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء اليوم الخميس "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد"، غربي البلاد، بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد"، غرب العراق، بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم الخميس نقلا عن مصدرين أمنيين بأنه تم "استهداف دورية أمريكية عراقية بعبوة ناسفة قرب الموصل بالعراق".

ونقلت "رويترز" عن المصدرين الأمنيين أن "عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي قرب مدينة الموصل بشمال العراق اليوم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة دون وقوع إصابات".

وذكر مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" أن "طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في أربيل بشمال العراق اليوم، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها".