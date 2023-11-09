العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: مستعدون لحرب طويلة في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 08:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استعداده لخوض "حرب طويلة" في غزة، مشيرا إلى أن "بدايتها شمالي القطاع".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في مؤتمر صحفي: "سنعمق عملياتنا داخل غزة في المستقبل القريب"، مؤكدا على أن هدف المعارك "السيطرة على معاقل حركة حماس".

وجدد هغاري تأكيد إسرائيل على أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، وأضاف: "القتال سيستمر".

كما أكد المتحدث أن إسرائيل "عازمة على إعادة المحتجزين إلى بيوتهم"، في إشارة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم حماس منذ هجومها المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من الخميس، قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على هدنة في شمال غزة لمدة 4 ساعات يوميا بدءا من الخميس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الهدن ستسمح لسكان غزة بالفرار عبر ممرين إنسانيين، وإنها خطوة أولى مهمة.

لكن مسؤولا في حركة حماس نفى التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل.