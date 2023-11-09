نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القسام تعلن مقتل أسيرة إسرائيلية وإصابة آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام عن مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاما، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت "كتائب القسام" وهي الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عامًا من موديعين، وتحمل البطاقة رقم (214179293)، قد قتلت في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وأفادت القسام أيضا بمقتل وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في القصف، مشيرة إلى أنها ستصدر في وقت لاحق مادة توثّق صحة هذا الإعلان.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، نشرت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي مقطع فيديو يظهر فيه أسيرة إسرائيلية مسنة تناشد إطلاق سراحها عبر التبادل، وظهر أيضا في الفيديو يجيل يعقول بعمر 13 سنة يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراحه فورا.

واتهم الأسيران نتنياهو بأنه "السبب في كل شيء سيء قد حصل معهما"، وأكدا أن القصف الإسرائيلي " هو من يقتل الأسرى والأطفال الفلسطينيين على حد سواء".

من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عدم وجود عرض حقيقي لصفقة تعيد الرهائن من حماس معتبرا أنه أمر مؤسف.

وتطرق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في حديثه لشبكة "إن بي سي نيوز" إلى تقارير عن صفقة لإعادة بعض المحتجزين مقابل هدنة إنسانية، وقال: "في هذه المرحلة لا يوجد عرض حقيقي لصفقة تعيد الرهائن من حماس".

وقامت المنظمة الإسرائيلية "أعيدوهم إلى منازلهم الآن" يوم 7 نوفمبر الجاري، بوضع 230 سريرا فارغا في ميدان هابيما في تل أبيب بعدد أن احتجزتهم حركة حماس أثناء هجومها في 7 أكتوبر.