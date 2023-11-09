نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن يكون تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال النونو مساء اليوم الخميس: "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: " الحديث عن هدنة إنسانية هي ذر للرماد في العيون، هذه خدعة يحاول بها الاحتلال تمرير مخططه للتهجير القسري لشعبنا نحو سيناء".

ومن جانبه، قال الجيش الاسرائيلي: "لا يوجد وقف اطلاق نار هناك فقط وقفات استراتيجية لاطلاق النار".

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 34 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، حسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.