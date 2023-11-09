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أحمد جودة - القاهرة - بيان عاجل من حماس للمواطنين الفلسطنيين بشأن الهدنة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها، الخميس، أنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستطبق هدنة إنسانية يومية مدتها أربع ساعات في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم.

بيان عاجل من حماس للمواطنين الفلسطنيين بشأن الهدنة

بيان عاجل من حماس للمواطنين الفلسطنيين بشأن الهدنة

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيان: "المفاوضات مستمرة ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن".

وأضاف: "إذا تم التوصل إلى أي اتفاق، فسنوضحه لشعبنا".

نتنياهو يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح "الرهائن الإسرائيليين".

وقال نتنياهو في بيان: “وافقنا على هذا الوقف الإنساني، ولكن القتال سيستمر حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين”.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل ستسمح بممرات آمنة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، مثلما حدث في الأيام السابقة حينما تمكن 50 ألف مواطن من غزة من المغادرة عبر هذه الممرات، ودعا البيان سكان غزة المدنيين مرة أخرى إلى التوجه جنوبًا.

البيت الأبيض: لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة

أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا".

وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء

بيان عاجل من حماس للمواطنين الفلسطنيين بشأن الهدنة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10812 شهيدًا، جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة.

وتشمل حصيلة الشهداء 4412 طفلًا و2918 امرأة و667 مسنًا، بالإضافة إلى إصابة 26905 شخص، وذلك بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكب 1118 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأبدى المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، قلقه إزاء استهداف الأطقم الطبية والكوادر الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد 295 شخصًا من العاملين في القطاع الصحي، وتم تدمير 51 سيارة إسعاف.

وحذر من تداعيات توقف الخدمات الطبية في المستشفيات بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الآلاف من الجرحى، خاصة في الأقسام الحساسة من المستشفيات في غزة وشمال القطاع.