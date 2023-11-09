نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل تنفيذها.. الأمم المتحدة تعلق على الهدنة الإنسانية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل تنفيذها.. الأمم المتحدة تعلق على الهدنة الإنسانية في غزة

علقت الأمم المتحدة على قرار الهدنة الإنسانية في غزة، التي توصلت إليه أمريكا مع إسرائيل، بإقرار 4 ساعة هدنة في قطاع غزة.

قبل تنفيذها.. الأمم المتحدة تعلق على الهدنة الإنسانية في غزة

قبل تنفيذها.. الأمم المتحدة تعلق على الهدنة الإنسانية في غزة

شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على ضرورة تنسيق أي هدنة إنسانية في قطاع غزة مع المنظمة الأممية، باعتبارها الهيئة الرئيسية لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقال دوجاريك: "أي وقف للقتال، وكيفية عمله للأغراض الإنسانية سيحتاج إلى التنسيق مع الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التوقيت والمكان".

حماس: لم نتوصل إلى وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها، الخميس، أنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستطبق هدنة إنسانية يومية مدتها أربع ساعات في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيان: "المفاوضات مستمرة ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن".

وأضاف: "إذا تم التوصل إلى أي اتفاق، فسنوضحه لشعبنا".

الصحة الفلسطينية: عدد الشهداء بلغ 10812

قبل تنفيذها.. الأمم المتحدة تعلق على الهدنة الإنسانية في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10812 شهيدًا، جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة.

وتشمل حصيلة الشهداء 4412 طفلًا و2918 امرأة و667 مسنًا، بالإضافة إلى إصابة 26905 شخص، وذلك بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكب 1118 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأبدى المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، قلقه إزاء استهداف الأطقم الطبية والكوادر الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد 295 شخصًا من العاملين في القطاع الصحي، وتم تدمير 51 سيارة إسعاف.

وحذر من تداعيات توقف الخدمات الطبية في المستشفيات بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الآلاف من الجرحى، خاصة في الأقسام الحساسة من المستشفيات في غزة وشمال القطاع.