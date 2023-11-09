العالم اليوم - 7.9 مليار دولار مبيعات "إعمار للتطوير" في 9 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - حافظت شركة "إعمار للتطوير"، والتي تمتلك "إعمار العقارية حصّة الأغلبية فيها، على زخم ارتفاع بمبيعاتها العقارية حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 25 بالمئة مع وصول القيمة الإجماليّة للمبيعات إلى 28.9 مليار درهم (7.9 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقارنة بـمبلغ 23.2 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بالفترة نفسها عام 2022.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن هذا الأداء جاء نتيجةً لإطلاق إعمار الناجح لعشرين مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية الرئيسية، والتي من شأنها أن تشكّل أساساً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

وبحسب البيان، فقد حقّقت شركة "إعمار للتطوير" أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 4.5 مليار درهم (1.2 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بينما وصل صافي الربح إلى 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار) بزيادة قدرها 36% و43% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار) سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: "إن النموّ المستمر الذي شهدته الشركة إنما هو دليل على التميّز وحسن استقراء أحوال السوق. والاتجاه التصاعدي في مبيعاتنا التراكمية يعكس كذلك الثقة الثابتة التي يضعها عملاؤنا في مشاريعنا، ما يؤكّد أنها ما زالت تتطابق مع تطلّعات السوق".

وأضاف: "هذه الإنجازات لا تضع شركة إعمار للتطوير في طليعة القطاع وحسب، وإنما تعزّز أيضاً التزامنا بزيادة القيمة بشكل مستمرّ لمساهمينا الأوفياء".

وقامت شركة "إعمار للتطوير" بتسليم قرابة 7,800 وحدة سكنيّة في الأشهر التسعة الأولى من 2023، وذلك عبر مواقعها الرئيسية المختلفة، بما فيها وسط مدينة دبي، ودبي كريك هاربور، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، وإعمار بيتشفرونت، ومرسى دبي، وإعمار الجنوب.

وبنهاية شهر سبتمبر من عام 2023، تكون إعمار قد قامت بتسليم أكثر من 66 ألف وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 27 ألف وحدة سكنيّة قيد التطوير حاليّاً في الإمارات.