عاجل - إسرائيل توافق على هدنة إنسانية في غزة لمدة 4 ساعات يوميا

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أحمد جودة - القاهرة - لمدة 4 ساعات فقط، أعلنت واشنطن تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يوميا، ستبدأ اليوم الخميس، في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

ووصف البيت الأبيض إعلان الهدنة الإنسانية لمدة 4 ساعات، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إنه في اليوم 34 للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة زاد استهداف الطواقم الصحية مما أدى إلى مقتل 195 كادرًا صحيًا وتدمير 51 سيارة الإسعاف.

ستبدأ الخميس..واشنطن تعلن عن هدنة لمدة 4 ساعات في غزة

هدنة لمدة أربع ساعات يوميا في غزة

إلى هذا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".

في المقابل، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب في قطاع غزة ستستمر. مضيفا عبر منصة إكس "لا وقف لإطلاق النار في غزة دون الإفراج عن المحتجزين".

وأشار إلى أن إسرائيل تسمح بممرات آمنة من شمال القطاع إلى جنوبه مر عبرها نحو 50 ألفا أمس فقط.

ستبدأ الخميس..واشنطن تعلن عن هدنة لمدة 4 ساعات في غزة

بايدن: لا إمكانية لوقف النار

بالتزامن، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه حاليا "لا توجد إمكانية" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقال للصحافيين اليوم الخميس إنه طلب هدنة لمدة ثلاثة أيام في غزة وهدنة أطول من ذلك بكثير لإخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس ارتفاع حصيلة قتلى ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10812 شخصا بعد 34 يوما من اندلاع الحرب.

ارتفاع حصيلة القتلى

قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي إنه "في اليوم 34 للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة زاد استهداف الطواقم الصحية مما أدى إلى مقتل 195 كادرًا صحيًا وتدمير 51 سيارة الإسعاف".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي استهدف 130 مؤسسة صحية وأخرج 18 مستشفى و46 مركزا صحيًا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية "استهدفت مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر للأطفال بقذائف مدفعية مما أدى إلى إصابة سبعة من النازحين بجروح مختلفة".

وأضاف "تلقينا 2650 بلاغًا عن مفقودين منهم 1400 طفل مازالوا تحت الأنقاض".

900 ألف دون مأوى

وبات 900 ألف من سكان القطاع بينهم جرحى ومرضى وأفراد طواقم طبية ونازحون بلا مأوى ولا طعام ولا شراب ولا دواء وبلا حماية، حسب القدرة.

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في هجوم شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول من الهجوم.

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