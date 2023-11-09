عاجل - إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا (فلسطين اليوم)

إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا (فلسطين اليوم).. أعلنت الشرطة في كندا حدوث إطلاق نار على مدرستين يهوديتين بمدينة مونتريال ليل الأربعاء، في حادثة ندد بها رئيس الوزراء جاستين ترودو.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على آثار للرصاص على باب المؤسستين التعليميتين اليهوديتين في مونتريال صباح الخميس، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع خلال الليل حين كان المبنيان خاليين، وبالتالي لم يسجل وقوع أي إصابة بشرية.

وقال ترودو: "أريد أن أكون شديد الوضوح. ندين هذا العنف المعادي للسامية بأشد العبارات"، وذلك بعدما تحدث عن تزايد "مرعب" في معاداة السامية والإسلاموفوبيا على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأطلق فرانسوا لوغو رئيس وزراء كيبيك "نداء للهدوء" لكل سكان المقاطعة، منددا بهذه الحادثة وبمواجهة وقعت الأربعاء في جامعة بالمدينة بين مجموعتين من الطلاب.

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين طلاب مؤيدين لإسرائيل وآخرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كونكورديا، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، حسبما أعلنت الجامعة والشرطة التي اضطرت للتدخل.

ورصدت الجامعة "زيادة مقلقة في أعمال الترهيب" خلال الأيام الماضية، متحدثة عن رسم صلبان معقوفة ونشر دعوات للكراهية عبر الإنترنت.

وحض رئيس وزراء كيبيك قوات الشرطة على محاولة تهدئة التوترات، من دون أن يستبعد منع التجمعات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت شرطة مونتريال فتح تحقيق بعد رمي زجاجات حارقة على كنيس في المدينة.

إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال حي المساكن الشعبية بنابلس (فلسطين اليوم)

وأصيب مواطن بالرصاص الحي في القدم بعد اندلاع مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، حي المساكن الشعبية في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يقصف من جديد محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة (فلسطين)

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في قصف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

استشهاد عائلة كاملة تحت الركام جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة (فلسطين اليوم)

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد عائلة كاملة تحت الركام جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة، مساء الخميس.

غارتان إسرائيليتان يستهدفان جنوب لبنان (فلسطين اليوم)

وشهدت بلدتا ياطر ومارون الرأس جنوب لبنان، مساء الخميس، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتين لاستهداف البلدتين، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط مدينة مرجعيون جنوب لبنان (فلسطين)

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، قصفًا مدفعيًا يستهدف محيط مدينة مرجعيون في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

اشتباكات عنيفة بين عدد من الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال (فلسطين اليوم)

كما وقعت اشتباكات عنيفة بين عدد من الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام الصهاينة مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

رئيس وزراء فلسطين يتساءل: كم فلسطيني يجب أن يستشهد حتى تقف الحرب؟ (غزة اليوم)

وعلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على ما يحدث خلال الوقت الحالي من قصف عنيف وأعمال إجرامية لا يتوافق معها أي قوانين في العالم، قائلًا: كم فلسطيني يجب أن يستشهد حتى تقف الحرب؟ هل 6 أطفال كل ساعة كافِ؟ وهل 4 نساء كل ساعة كافِ؟

الاحتلال يقصف مسجدا شرق خان يونس (فلسطين اليوم)

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدًا شرق خان يونس التي تعد ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية، مساء الخميس.

جرائم الصهاينة مستمرة.. قصف مركبة فلسطينية في برقين جنوب غرب جنين (فلسطين اليوم)

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مركبة فلسطينية في برقين جنوب غرب جنين، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الهلال الأحمر يعلن إصابة 21 فلسطينيا بالرصاص الحي في مخيم بلاطة ومحيطه (فلسطين اليوم)

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن آخر التطورات في قطاع غزة بالتزامن مع القصف العنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى تعاملهم مع 21 إصابة بالرصاص الحي في مخيم بلاطة ومحيطه، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

احتجاز 4 آلاف طالب داخل مدارسهم بينهم 500 طفل بسبب قصف الاحتلال (فلسطين اليوم)

وأكدت تربية جنين في فلسطين، استمرار احتجاز 3500 من طلبة المدارس و500 من رياض الأطفال بمدارسهم في جنين ومخيمها جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الخميس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

كارثة.. توقف خدمات مستشفى الرنتيسي واستشهاد طفل (فلسطين اليوم)

وأعلن مدير مستشفى الرنتيسي والنصر للأطفال الفلسطينية، الدكتور مصطفى الكحلوت، توقف الخدمات نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، المستمر على المستشفى، مؤكدًا استشهاد طفل عقب توقف الخدمات.

ننشر عدد شهداء الحرب على قطاع غزة اليوم (فلسطين الآن)

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الخميس، بأن وزارة الصحة أعلنت استشهاد الشاب قدري عزمي قدري حطاب (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلاطة بنابلس، مؤكدة ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 11 شهيدًا، فضلًا عن أن حصيلة الشهداء منذ الصباح في الضفة الغربية ترتفع إلى 15 شهيدًا (11 في جنين، شهيد في الأمعري، شهيد في بلاطة، شهيد في دورا، شهيد في بيت فجار).

"رويترز": اجتماع استخباراتي ثلاثي في قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن (فلسطين اليوم)

وذكر مصدر لوكالة رويترز أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.آيه" وليام بيرنز ورئيس جهاز مخابرات الاحتلال "الموساد" ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمعوا، الخميس، لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن والوصول لهدنة من الهجوم على غزة.

وجاء الاجتماع في أعقاب لقاء وسطاء قطريين بمسؤولين من المكتب السياسي لحماس مساء الأربعاء.

وقال المصدر إن ميزة الاجتماع تتمثل في جمع الأطراف الثلاثة على طاولة واحدة وفي وقت واحد للإسراع بإيقاع العملية.

وتضمنت المحادثات أيضا مناقشة السماح بدخول إمدادات الوقود لأغراض إنسانية إلى غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن خشية تحويله إلى حماس لأغراض القتال.

وقال مصدر لرويترز، الأربعاء، إن المحادثات تناولت إطلاق سراح ما بين 10 و15 رهينة مقابل هدنة إنسانية ليوم أو يومين في الحرب الطاحنة في غزة.

وتقود قطر التي يقيم فيها عدد من الزعماء السياسيين لحركة حماس جهود الوساطة بين الحركة والمسؤولين الإسرائيليين لإطلاق سراح رهائن احتجزهم نشطاء حماس في هجوم 7 أكتوبر.

وشنت إسرائيل بعد ذلك قصفا متواصلا على قطاع غزة الذي تحكمه حماس، وتوغلت بريا في أراضي غزة بالمدرعات في أواخر الشهر الماضي، وقُتل حتى الآن أكثر من 10 آلاف شخص، 40 بالمئة منهم أطفال، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

طائرة مسيرة انتحارية.. إسرائيل تكشف عن سبب انفجار إيلات.. وتفاصيل ما حدث (فلسطين اليوم)

وكشف جيش الاحتلال، مساء الخميس، عن تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار.

وذكر بيان جيش الاحتلال: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيًا في مدينة ايلات"، وأن "تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق".

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من احتمال وقع حدث أمني كبير في المدينة، ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

وكان جيش الاحتلال، قال هذا الشهر إنه نشر زوارق مسلحة بصواريخ في البحر الأحمر ضمن تعزيزاته العسكرية، وذلك غداة إعلان حركة الحوثي اليمنية شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتعهدها بتنفيذ المزيد.