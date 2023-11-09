نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوغدانوف يبحث مع السفير الإسرائيلي بموسكو إجلاء المواطنين الروس من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإسرائيلي بموسكو ألكسندر بن تسفي إجلاء المواطنين الروس من غزة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، أنه جرت خلال اللقاء "مناقشة المواجهة المسلحة المستمرة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن "اهتماما خاصا أعير لفاعلية الاتصالات المكثفة من أجل حل القضايا الإنسانية الملحة بأسرع ما يمكن، بما في ذلك إزالة العقبات التي تعيق خروج المواطنين الروس بشكل آمن من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وكذلك إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، بمن فيهم حملة الجنسية الروسية".

وكان السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي قد صرح في وقت سابق بأن إعداد قوائم متفق عليها بأسماء المواطنين الروس الذين من المخطط إجلاؤهم من قطاع غزة قد يستغرق نحو أسبوعين.

بدورها، أكدت الخارجية الروسية استعداد الجانب الروسي لإجلاء المواطنين الروس ومواطني بلدان رابطة الدول المستقلة، الذين توجهوا بهذا الطلب إلى موسكو.