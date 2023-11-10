نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل فلسطيني: هناك 3500 مفقود تحت الأنقاض في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور سليم رياض، المحلل السياسي الفلسطيني، إن هناك 3500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي المتوحش على القطاع من السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف الدكتور سليم رياض خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك أكثر من 11 ألف شهيد في قطاع غزة حتى الآن، و26 ألف مصاب، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع مواصلة جيش الاحتلال قصف المدارس والمساجد والمستشفيات وأماكن تجمعات النازحين بالمخيمات.

تابع المحلل السياسي الفلسطيني، الوضع الإنساني صعب جدا وتم إغلاق العديد من مخابز العيش في قطاع غزة لعدم وجود امدادات الوقود والقمح، وهناك مخبز واحد فقط يعمل في شمال غزة و18 مخبرا في جنوب القطاع.