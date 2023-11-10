نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بحركة فتح: السيسي تصدى بحزم لمخطط تهجير أهل غزة لسيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور فراس الحلبي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن المخطط الصهيوني يستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه، موجها التحية لشعب غزة الصامد في واجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد الدكتور فراس الحلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بجهود القيادة السياسية في مصر ومطالبتها بإصدار قرارا بوقف إطلاق النار في غزة واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء وإصابة القضية الفلسطينية بنكبة جديدة وتحويلها إلى قضية لاجئين.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين فشل بسبب موقف مصر العروبي وشعبها الرافض لتنفيذ المخططات الإسرائيلية رغم ضغوط المجتمع الدولي، مطالبا العالم بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان على غزة وحل القضية الفلسطينية بشكل جذري.

