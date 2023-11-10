العالم اليوم - الذهب يتجه لثاني تراجع أسبوعي بعد تصريحات باول

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتجه لثاني تراجع أسبوعي بعد تصريحات باول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 08:23 صباحاً - تتجه أسعار الذهب لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي التي تميل للتشديد النقدي.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، الخميس، إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى الذروة.

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع المتداولون الآن أن يكون أول خفض محتمل من المركزي الأميركي لسعر الفائدة في يونيو من العام المقبل، بدلا من التوقعات السابقة لخفضه في مايو.

وتؤدي الفائدة المرتفعة أيضا إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

في الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أسبوع منذ شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 5:20 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.09 بالمئة إلى 1,956.99 دولار للأونصة، بعد أن هبط لأدنى مستوياته منذ 18 أكتوبر الخميس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.41 بالمئة إلى 1,961.75 دولار.

ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 857.61 دولار ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021.

وتراجعت الفضة 0.69 بالمئة إلى 22.747 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 979.43 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2018، ويتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ 11 شهرا.