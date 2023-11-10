نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيشيدا يبحث مع رئيس الأركان الأمريكي العلاقات العسكرية بين روسيا والصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو مع رئيس الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، تطور التعاون العسكري بين روسيا والصين المتنامي "على مقربة من اليابان".

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن الجانبين بحثا عددا من القضايا التي شملت جدول الأعمال الإقليمي وبرنامج صواريخ كوريا الشمالية.

وجاء في البيان: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون بين اليابان والولايات المتحدة في مجال الأمن والدفاع لتعزيز قدرات الحلف على الردع والرد في ظل تزايد التوترات الأمنية في المنطقة، وعلى رأسها زيادة النشاط النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، ومحاولات الصين تغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد، والتعاون العسكري الصيني الروسي المتزايد على مقربة من اليابان، وتبادل الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية".

ووفقا للوزارة استغرقت المحادثة 10 دقائق، أكد خلالها كيشيدا عزم اليابان على العمل المشترك مع الولايات المتحدة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز قدرات اليابان الدفاعية.

ومن جانبه أكد براون أن الولايات المتحدة على استعداد لتعزيز تعاونها مع اليابان، مشيرا إلى أن البلدين عملا على مواءمة استراتيجياتهما بشكل غير مسبوق لتحقيق رؤيتهما لـ "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

ونفى الكرملين وكوريا الشمالية مرارا مزاعم طوكيو وواشنطن حول نقل الأسلحة وتبادلها بين موسكو وبوينغ يانغ، مؤكدين أنها ستواصلان تطوير علاقاتهما كبلدين متجاورين بالرغم من هذه الادعاءات المزعومة.