نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاة فريق للدفاع المدني اللبناني من غارة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجا فريق تابع للدفاع المدني اللبناني من غارة إسرائيلية ليل أمس، خلال توجهه إلى أحد المنازل التي تعرضت لقصف إسرائيلي في بلدة ياطر جنوبي البلاد.

وحسب المعلومات فإنه بعد تبلغ الدفاع المدني بأن غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في الحي الشرقي لبلدة ياطر، توجه فريق إلى المكان لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات.

ولدى قيام الفريق بالمهمة شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارة ثانية وقعت بالقرب من سيارات الإسعاف بمسافة أقل من 50 مترا في بلدة ياطر، وتمكن جميع الفرق من النجاة..

وأفادت RT بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف، صباح اليوم الجمعة على طول الخط الأزرق.