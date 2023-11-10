العالم اليوم - هدنة الـ4 ساعات.. إسرائيل تتحدث عن فترات توقف تكتيكية

انتم الان تتابعون خبر هدنة الـ4 ساعات.. إسرائيل تتحدث عن فترات توقف تكتيكية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - أكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يوافق على أي وقف لإطلاق النار في حملته العسكرية على حركة حماس في قطاع غزة، لكنه سيواصل السماح بفترات توقف قصيرة الأمد في مواقع بعينها للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت: "ليس هناك وقف لإطلاق النار، وأكرر أن ليس هناك وقف لإطلاق النار. ما نفعله أن هذه الهدنة لأربع ساعات، هي فترات توقف تكتيكية في مواضع محددة (لإتاحة وصول) المساعدات الإنسانية".

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن إسرائيل ستبدأ فترات توقف يومية في القتال لأربع ساعات في شمال قطاع غزة لتمكين الفلسطينيين من الفرار.

وطوّقت القوات الإسرائيلية مدينة غزة بالكامل في الأيام القليلة الماضية وقال الجيش إنه سيسمح للمدنيين بالمرور الآمن من طريق صلاح الدين الرئيسي لثلاث ساعات يوميا، لكن القليلين بدوا عازمين على المخاطرة والانطلاق في هذه الرحلة حتى، الأربعاء.

لكن عدد من يغادرون المدينة تزايد في الثماني والأربعين ساعة المنصرمة.

وقال هيخت: "ما نزال نرى الأفراد يتحركون عشرات الآلاف على الرغم من وجود ضغوط من حماس لئلا يتحركوا"، مضيفا أن 64 شاحنة دخلت غزة، الأربعاء، لتوفير المساعدات التي تمس الحاجة إليها في القطاع.

وتابع هيخت أن إسرائيل تحاول زيادة عدد الشاحنات في المستقبل.

وكرر هيخت أن الحملة العسكرية تهدف إلى القضاء على حماس عقب هجومها في 7 أكتوبر عبر الحدود، والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز 239 رهينة، مضيفا أن الحملة "تؤتي ثمارها".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10812 من سكان غزة قتلوا حتى، الخميس، جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي وإن 40 بالمئة منهم لأطفال بينما تنفد الإمدادات الأساسية وتتحول مناطق إلى أنقاض بفعل القصف الذي لا يتوقف.