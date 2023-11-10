المكتب الإعلامي في غزة: الجيش الإسرائيلي ألقى 32 ألف طن من المتفجرات على القطاع

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى منذ 7 أكتوبر الماضي، 32 ألف طن من المتفجرات على القطاع وقصف أكثر من 13 ألف قنبلة.

وأفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف،بأن القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية في القطاع تبلغ ملياري دولار، حيث تضررت أكثر من 50% من الوحدات السكنية نتيجة القصف الإسرائيلي، كما أن 40 ألف وحدة سكنية هدمت كليا.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاث الماضية، وإنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ السابع من أكتوبر الماضي